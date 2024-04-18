Ліга Європи

Для 22-річного українця це буде 44 матч у нинішній кампанії.

Сьогодні, 18 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч-відповідь Ліги Європи, в якому Марсель прийме Бенфіку.

Тренерський штаб "орлів" на чолі з Рогером Шмідтом ухвалив рішення випустити в основному складі українського воротаря Анатолія Трубіна.

Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Еурснес — Флорентіну, Невеш — Сілва — Ді Марія, Тенгстедт, Нерес.

Для 22-річного українця це буде 44 матч у нинішньому сезоні. До цього він провів 43 матчі, з яких 16 на нуль при 42 пропущених м'ячах

Нагадаємо, матч Марсель — Бенфіка розпочнеться о 22:00 за Києвом. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь "орлів".