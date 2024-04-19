Ліга Європи

Дивовижний прогрес команди на чолі з Даніеле Де Россі в другому за рангом міжнародному європейському турнірі.

Минулого тижня пізнім вечором четверга ми спостерігали за матчем чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Сан Сіро, де зустрічались два представники Італії. І Мілан таки поступився римській Ромі на власному полі з мінімальним рахунком, після чого про шанси команди Даніеле Де Россі на вихід до наступного раунду почали розглядати більш ґрунтовно.

Але ще був матч на головній арені Італії, Стадіо Олімпіко, куди Мілан у цьому сезоні вже навідувався за трьома очками в чемпіонаті, щоправда потім команда Стефано Піолі ще й удома перемагала "вовків", але тоді вони перебували в перехідному періоді. Наразі ж Мілан був більше сконцентрований на боротьбі за другу сходинку Серії A, тому "россонері" стояли перед важким вибором щодо власної долі.

У столиці Італії сьогодні доволі пристойно накрапав дощ, але точно не він змив оборону Мілана на старті зустрічі. Гості розвалились за швидких атак суперників, тоді як очікувалось, що це саме вони мають "розвалювати" попереду за умов поразки в першій грі. Спочатку на 12 хвилині Манчіні шокував весь захист "россонері" появою ліворуч в атаці, після чого зіграв на Пеллегріні, той здалеку пробив у протилежну стійку, а відскок пішов замикати в центр штрафного саме Джанлука.

Команда Піолі кинулась відіграватись одразу, бо куди було тягнути ще, і майже святкувала бодай-якийсь успіх, коли Чік поцілив у ближню стійку на завершення передачі Муси з правого флангу з рикошетом від ніг захисника. Але радість до Мілана так і не прийшла, тоді як контратака на ворота Меньяна — цілком. Пеллегріні з власної половини запустив у ривок Лукаку на правий фланг, той почекав у штрафному з прострілом, але віддав м’яч у ноги супернику, щоправда Дібала одразу зіграв на добиванні з ударом під дальню стійку.

Ну, це був дійсно шок. 3:0 за сумою двох матчів та ніяка гра від гостей попереду майже не залишала їм шансів на порятунок. Але захисник Роми Зекі Челік вирішив трохи виправити ситуацію на користь суперників — на 31 хвилині він не знайшов нічого кращого, аніж стрибнути в підкат ззаду проти Леау на правому фланзі оборони й із ризиком нанесення травми суперників отримати червону картку й піти відпочивати завчасно. І це при тому, що "вовки" незадовго до епізоду через травму залишились без Лукаку.

А потім і Дібалу довелось знімати задля підсилення захисту та перебудови. Загалом, цікавинки для Де Россі тільки починались. Але в підсумку Рома не пропустила в першому таймі й це для неї було великим досягненням, бо Мілан тиснув пристойно, однак гольових моментів із чіткими спробами завершення в нього було обмаль на чужій половині. Валізи вже мали б бути напоготові за такої гри.

Другий тайм розпочався з подвійної заміни від Піолі, який намагався хоча б прискорити рух власної команди в атаці. Але й із цим у "россонері" цього вечора виникли проблеми. Простіше кажучи — реальні оберти гості почали набирати вже тоді, коли часу залишалось обмаль, як і шансів на повноцінний камбек. Рома при цьому ще й контратакувала непогано та іноді чіплялась за контроль на чужій половині. І це в меншості!

Але команда Піолі все ж таки забила свій гол. На 85 хвилині — ну й нехай! Усе одно цікавіше, аніж дивитись на те, як одна команда щось там пихтить та намагається вичавити з власних невпевнених атак, але нічого їй не вдається. Габбія замкнув головою подачу з лівого флангу від Леау на ближній кут воротарського й це був той сигнал надії, якій мав зарядити гостей.

Проте зарядив не в тому напрямку. Уже в компенсований час Тео ледь не догрався до прямої червоної й навіть Марциняк її показав йому за фол проти Ель Шаараві, але миттєвий перегляд VAR змусив арбітра змінити власну думку. Схоже на фол Челіка було, але тільки схоже — не більше того, тож тільки жовтою обмежились для француза.

Фінальний свисток польського арбітра Шимона Марциняка відправив до півфіналу Ліги Європи УЄФА римську Рому, тоді як для Мілана європейська частина кампанії добігла до завершення.— Мілан 2:1 (перший матч – 1:0)Манчіні, 12, Дібала, 22 — Габбія,Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Анхеліньйо, 82), Паредес, Бове (Саншеш, 81) — Дібала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрагам, 28), Ель Шаараві.Меньян — Калабрія (Рейндерс, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Муса (Флоренці, 69), Беннасер (Йович, 40) — Пулішич (Окафор, 69), Лофтус-Чік (Чуквезе, 46), Леау — Жиру.Попередження: Габбія, Адлі, Калабрія (поза полем), Томорі, Ернандес.