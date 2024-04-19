Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта вдома мінімально поступилася Ліверпулю, проте це не завадило бергамаскам пробитися до півфіналу завдяки розгромній перемозі на Енфілді.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Мохамед Салах, який реалізував пенальті на 7-ій хвилині зустрічі.

У півфіналі другого за престижем єврокубка Аталанта зіграє з Марселем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Аталанта — Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Аталанта — Ліверпуль 0:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Салах, 7 (пен.)



Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон (пашалич, 75), Руджері — Копмейнерс, міранчук (Лукман, 79) — Скамакка (Де Кетеларе, 75).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 72), Конате, ван Дейк, Робертсон (Деннс, 79) — Собослаї (елліотт, 66), Джонс, Мак Аллістер — Салах (Нуньєс, 66), Гакпо, Луїс Діас (Жота, 66).



Попередження: Гін, Копмейнерс, Дзаппакоста — Діас