Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Марсель зумів на власному полі пройти у серії пенальті лісабонську Бенфіку на шляху до півфіналу турніру.

На 80-ій хвилині Мумбанья вивів французький клуб уперед, за рахунок чого у підсумку перевів поєдинок в овертайми, а вже у післяматчевій серії Анатолій Трубін і компанія виявилися менш удачливими.

У півфіналі другого за престижем єврокубка Марсель зіграє з Аталантою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Марсель — Бенфіка в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Марсель — Бенфіка 1:0 (серія пенальті — 4:2) (перший матч 1:2)

Гол: Мумбанья, 80.

Марсель: Лопес — Мбемба-Мангу, Балерді, Жиго (Дау, 100), Согло (Мумбанья, 59) — Ндіає (Корреа, 75), Кондогбія, Аріт, Унахі (Енріке де Ліма, 59), Верету — Обамеянг.

Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва (Мендонка Кабрал, 102), Отаменді, Еурснес — Флорентіну, Невеш — Сілва (Мендонка Кабрал, 102) — Ді Марія, Тенгстедт (Кекчю, 61), Нерес (Маріу, 61).

Попередження: Мбемба-Мангулу, Аріт, Жиго — Сілва, Марія, Кекчю, Флорентіну.