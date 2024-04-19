Ліга Європи

Французька команда вийшла у півфінал турніру, а "орли" їдуть додому.

Марсель у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи на своєму полі обіграв Бенфіку в серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:0. Єдиний гол у складі "провансальців" забив Мумбанья на 79 хвилині.

У додаткових таймах забитих голів не було, тож справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, де сильнішими були "провансальці" з рахунком 4:2.

Таким чином Трубін не зміг повторити подвигу Андрія Луніна з мадридського Реалу, а Марсель крокує до півфіналу Ліги Європи, де зіграє проти Аталанти, яка вибила Ліверпуль.

Марсель — Бенфіка 1:0 (серія пенальті — 4:2) (перший матч 1:2)

Гол: Мумбанья, 80.

Марсель: Лопес — Мбемба-Мангу, Балерді, Жиго (Дау, 100), Согло (Мумбанья, 59) — Ндіає (Корреа, 75), Кондогбія, Аріт, Унахі (Енріке де Ліма, 59), Верету — Обамеянг.

Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва (Мендонка Кабрал, 102), Отаменді, Еурснес — Флорентіну, Невеш — Сілва (Мендонка Кабрал, 102) — Ді Марія, Тенгстедт (Кекчю, 61), Нерес (Маріу, 61).

Попередження: Мбемба-Мангулу, Аріт, Жиго — Сілва, Марія, Кекчю, Флорентіну.