Ліга Європи

Албанець суттєво допоміг своїй команді стримати підопічних Клоппа.

Центрального захисника італійської Аталанти Берата Джимсіті визнано найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. Про це повідомляє УЄФА.

31-річний албанець у матчі-відповіді з Ліверпулем (0:1) зробив шість перехватів та 13 повернень м'яча.

На нагороду також претендували півзахисник Марселя Жордан Верету, центрбек Роми Джанлука Манчіні (гол та чотири повернення м'яча) та воротар Баєра Матей Ковар (п'ять сейвів).

Раніше повідомлялося, хто став гравцем тижня у ЛЧ.