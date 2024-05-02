Ліга Європи

Попереду цікаве італо-французьке протистояння.

Головний тренер Олімпік Марсель Жан-Луї Гассе висловився щодо першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з італійською Аталантою. Цитує досвідченого француза офіційний сайт УЄФА.

"В нашій академії багато хороших гравців, і ми збираємося використовувати деяких із них до кінця сезону.

Ці п'ять поразок [поспіль перед чвертьфінальною перемогою над Бенфікою] включали європейські ігри проти Вільярреала та Бенфіки, сильно вдарили по нашому настрою, але коли ви граєте у двоматчевому європейському протистоянні, єдине, що має значення, — пройдете ви далі чи ні.

Аталанта дуже важкий суперник, вони це продемонстрували у матчах з Ліверпулем. Я вражений їх організацією та інтенсивністю гри. Але ми тут не для того, щоб когось боятися, наша мета полягає у виході до фіналу", — заявив Гассе.

Раніше алленаторе Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою щодо першого матчу з Марселем.