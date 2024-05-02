Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та леверкузенський Баєр.

Римська Рома та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою в першому півфіналі Ліги Європи УЄФА на полі Стадіо Олімпіко.

Даніеле Де Россі, після нічиєї проти неаполітанського Наполі (2:2), залучив до стартового складу Карсдорпа та Смоллінга в лінії оборони, тоді як Паредес розташується в центральному трикутнику, а Лукаку гратиме на вістрі атаки.

Хабі Алонсо, на тлі нічиєї проти Штутгарта (2:2), використав із перших хвилин Коларжа в рамці воріт, тоді як Станішич зіграє в трійці центральних захисників, а Джака та Інкап'є розташуються у півзахисті. Вірц та Грімальдо гратимуть на флангах атаки.

Рома: Свілар — Карсдорп, Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес, Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Ндіка, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевські, Анхеліньйо.



Баєр: Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Інкап’є — Вірц, Адлі, Грімальдо.

Запасні: Градецькі, Ломб, Коссуну, Іглесіас, Артур, Шик, Телла, Боніфейс, Гложек, Паласіос, Пуерта.



Гра Рома — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.