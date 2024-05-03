Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 2 травня 2024 року.
Марсель - Аталанта, getty images
03 травня 2024, 08:08
У першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА Марсель на власному полі зіграв внічию з Аталантою.
Рахунок у поєдинку відкрив рахунок форвард бергамасків Джанлука Скамакка, на який вже на 20-ій хвилині своїм лонгшотом відповів захисник "олімпійців" Шансель Мбемба.
Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Аталанта в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Марсель — Аталанта 1:1
Голи: Мбемба, 20 — Скамакка, 11
Марсель: Лопес — Клосс (Мерлен, 65), Мбемба, Балерді, Мурільйо (Унахі, 72) — Аріт (Ндіає, 72), Верету, Кондогбія — Сарр (Мумбанья, 65), Обамеянг, Енріке.
Аталанта: Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Пашалич, 17) — Дзаппакоста (Гатебур, 84), де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе (міранчук, 84).
Попередження: Балерді