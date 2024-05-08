Ліга Європи

Керманич Аталанти прокоментував матч-відповідь проти Марселя.

Бергамаська Аталанта зіграє домашній матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА проти французького Марселя на тлі нічиєї на полі суперників — 1:1.

За добу до протистояння головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував готовність власної команди.

"Ураховуючи її цінність, то дійсно, я можу вважати прийдешню гру найважливішою в моїй кар’єрі, але багато попередніх матчів уже були такими.

Навіть якщо в підсумку вони не давали нам досягти настільки високого рівня, вони все одно були емоційно важливими. Футбол тим і прекрасний, що в ньому можуть бути великі емоції на всіх рівнях.

Ми раді цьому і знаємо, що нас багато кому подобається наш футбол. Ми сподіваємось, що зможемо зробити свій внесок у до рейтинг УЄФА Італії та авторитету всього італійського футболу.

Можливо, цю нашу подорож більше оцінять за кілька років. Ми вже довели, що навіть у відносно маленькому клубі й із не надто великою кількістю гравців можна створити команду, яка повністю ідентифікується з власним містом і може вигравати трофеї.

Ідеї, управлінські навички та почуття приналежності до проєкту є ключовими при цьому. Нам удалось переписати історію Аталанти, і секрет полягає в тому, щоб не встановлювати обмежень і мислити масштабно, використовуючи наявні інструменти.

У місті панує ажіотаж, він надзвичайний. Це той самий момент, на який ми всі чекали. Ми повинні зробити все можливе, а вболівальники дадуть нам додатковий поштовх. Підтримка наших фанів завжди була життєво важливою.

Ми усвідомлюємо, що попереду важливий тиждень, але ми повинні зосередитись лише на Марселі, його сильних та слабких сторонах.

Це точно буде важка гра, тому що Марсель — сильна команда. Перший матч був корисним, тому що тепер у нас більше знань про їхній футбол, тому ми краще підготовлені.

Суперники не грали на вихідних? Ми не думаємо про це, бо ми зосереджені лише на тому, щоб ми добре підготувались. Ті, хто є в наявності, усі підготовлені й готові грати 90 або 120 хвилин", — заявив італійський фахівець.

Матч Аталанта — Марсель відбудеться 9 травня, о 22:00.