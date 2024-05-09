Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 9 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги Європи УЄФА на нас чекає протистояння між італійською Аталантою та французьким Марселем, яке пройде на стадіоні Атлеті Адзуррі д’Італія.

Аталанта — Марсель

Четвер, 9 травня, 22.00. Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Головний арбітр – Хесус Хіль Мансано (Іспанія). пряма трансляція на MEGOGO. Перший матч 1:1.

У першій зустрічі між Аталантою та Марселем була зафіксована нічия — 1:1, яка скоріше більше на руку італійцям, ніж французам, яким тепер доведеться битися не лише з суперником, а й уболівальниками у Бергамо.

Продовживши свою безпрограшну виїзну серію в єврокубках до 11 матчів, включаючи перемогу на Енфілді проти Ліверпуля (3:0) минулого місяця, Аталанта повертається на рідну землю, де виграла 11 з останніх 14 матчів. За всю свою історію виступів у Лізі Європи "бергамаски" програли лише два з 17 домашніх матчів, виграли десять та зберегли ворота на замку вісім разів.

Команда Джан П'єро Гасперіні може взяти кілька трофеїв цього сезону, оскільки вона вийшла у фінал Кубку Італії, де зіграє з Ювентусом наприкінці цього місяця. Крім цього Аталанта претендуює на місця в Лізі чемпіонів у Серії А. Минулого вікенду Аталанта обіграла Салернітану (2:1) і займає п'яте місце з чотирма іграми, що залишилися.

У Марселя багата єврокубкова історія: французи здобули трофей у 1993 році, а потім програв фінали турніру у 1999, 2004 та 2018 роках. Нині на горизонті п'яте попадання у фінал. Крім того, Марсель виграв усі три півфінальні матчі-відповіді у турнірі.

"Провансальці" виграли лише одну з шести виїзних єврокубкових ігор цього сезону, а також набрали ганебні 11 очок у гостьових матчах Ліги 1. Це найгірший результат у чемпіонаті, але вони продовжують боротися за місця в єврокубках.

Команда Жана-Луї Гассе минулими вихідними була вільна від чемпіонату, тому вони мали цілий тиждень на підготовку. Ставши третім тренером Марселя в сезоні, Гассе допоміг команді вийти з кризи, і його короткостроковий контракт може завершитися сенсаційним тріумфом. Однак до такого розвитку подій потрібний цілий ланцюжок приємних моментів.

Щодо кадрової ситуації, то вона стала трохи гіршою для Аталанти. У першій грі травму отримав Сеад Колашинац, який приєднався у лазареті до Еміля Гольма та Рафаеля Толоя. Проте повернувся після дискваліфікації Ісак Гін. У Марселя після дискваліфікації повернеться Самюель Жиго. У лазареті продовжують перебувати Абдул Бамо Мейте, Білаль Надір та Валентен Ронж'є.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти в основний час пропонується коефіцієнт 1.79, тоді як успіх Марселя оцінюється показником 4.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85. У той же час, шанси "бергамасків" на прохід до фінальної стадії оцінюються в 1.40, тоді як "провансальців" — 3.00.