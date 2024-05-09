Ліга Європи

Італійці прагнуть потрапити до фіналу.

Головний тренер італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився про матч-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи з французьким Марселем. Його слова наводить сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Найважливішим фактором буде колектив. У Марселі була видатна атмосфера, але тепер трибуни повинні зіграти за нас. Фанати завжди чудово нас підтримували, нехай навіть у нас не такий великий стадіон.

Що стосується цінності, то попереду найважливіший матч в історії Аталанти, але за свою кар'єру я провів багато ігор. Запевняю вас, що емоційно всі вони мали однакову цінність, футбол прекрасний, тому що на всіх рівнях можуть бути чудові емоції.

Це незвичайна подорож, можливо, за кілька років ми зможемо оцінити її краще, але ми показали, що навіть у невеликому середовищі, з обмеженими фінансами, все ж таки можливо створити футбольну команду, здатну ідентифікувати себе. Параметри успіху та перемоги часто перевершують самих себе, нам це вдалося. Я думаю, що нам не слід встановлювати обмежень, секрет у тому, щоб завжди мислити масштабно.

Врешті решт ми хочемо грати у фіналі, але розуміємо, що треба буде дотримуватися граничної концентрації", — заявив Гасперіні.

Перший матч між Марселем та Аталантою завершився із рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.