Ліга Європи

Кривдник донецького Шахтаря за крок від фіналу Ліги Європи.

Головний тренер Олімпік Марсель Жан-Луї Гассе висловився щодо майбутнього півфінального матчу-відповіді Ліги Європи з Аталантою. Цитує досвідченого француза сайт Альфредо Педулли.

"Я не зовсім задоволений результатом першої гри, тому що у нас було два або три шанси виграти матч із рахунком 2:1, тоді ми були б задоволені.

Ми повинні мислити позитивно, було вражаюче бачити, як Аталанта виграла в Ліверпулі з рахунком 3:0, але ми були близькі від ідеального матчу вдома. Нам чогось не вистачало з технічної точки зору, але були моменти, в яких нам вдавалося бути небезпечнішими за Аталанту.

Я не великий математик, очевидно, що команда, яка грає вдома, є невеликим фаворитом. Але, як і в матчі з Бенфікою, ми готові віддати всі сили, щоб пройти у фінал. До кінця протистояння ще цілий матч, і ми збираємося поїхати та віддати всі сили в Італії. Ми побачили, що можемо становити для них небезпеку", — сказав Гассе.

Перший матч між Марселем та Аталантою завершився із рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.