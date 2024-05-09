Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та французький Марсель.

Бергамаська Аталанта та французький Марсель зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА на Атлеті Адзуррі д'Італія на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Джан П'єро Гасперіні, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Гіна в трійці центральних захисників, тоді як Лукман гратиме під нападником.

Жан-Луї Гассе, у свою чергу, залучив до стартового складу Жиго в трійці в центрі оборони, тоді як Мерлен гратиме на лівому фланзі півзахисту, а Ндіає зіграє праворуч в атаці.

Аталанта: Муссо — де Рон, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста, Копмейнерс, Едерсон, Руджері — Де Кетеларе, Лукман — Скамакка.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвіні, Бонфанті, Палестра, Комі, міранчук.



Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді — Клосс, Верету, Кондогбія, Мерлен — Ндіає, Обамеянг, Аріт.

Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Унахі, Мумбанья, Мейте, Корреа, Сарр, Согло, Енріке, Ляфон, Дау, Мурільйо.



Гра Аталанта — Марсель почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.