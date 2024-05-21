Ліга Європи

Football.ua разом з GGBET розповідає, де дивитися фінал Ліги Європи за участю Аталанти та Баєра.

У середу, 22 травня, відбудеться фінал Ліги Європи. Аталанта зійдеться з Баєром, який ще не зазнав жодної поразки в поточному сезоні.

Матч обслуговуватиме Іштван Ковач з Румунії.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Аталанти - 4.38, нічия — 3. 71, успіх Баєра — 1.86. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Поєдинок розіграшу плей-оф пройде на стадіоні Авіва Стедіум в Дубліні. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00.

Де дивитись матч Аталанта — Баєр?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Також На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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