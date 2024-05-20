Італієць знає, як проводитиме вільний час.
ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 11:52
Колишній головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розповів, чим займатиметься найближчим часом.
"Якщо мені доведеться залишитися без роботи на три, чотири, п'ять місяців — для мене це не повинно бути проблемою.
Це тому, що я працюватиму, вивчаючи різні ігри, команди та тренерів. Щоб залишатися на вершині, потрібно накопичувати знання", — сказав Де Дзербі.
18 травня стало відомо, що Де Дзербі після закінчення сезону залишить Брайтон. Італійського фахівця пов'язували з можливою роботою в Баварії, де місце головного тренера має стати вакантним після відходу Томаса Тухеля.