Ліга Європи

Голова суддівської делегації поділився очікуваннями від великого матчу.

Першим серед великих клубних європейських змагань цього сезону ми дізнаємось переможця Ліги Європи УЄФА, у фінальному матчі якої в Дубліні зіграють бергамаська Аталанта та леверкузенский Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен. Напередодні

Головним арбітром прийдешньої зустрічі було призначено румунського рефері Іштвана Ковача з міста Карей, який напередодні гри поспілкувався з журналістами щодо власних очікувань від великого протистояння.

"Це буде мій другий фінал турнірів УЄФА в якості арбітра, і це справді мрія, яка здійснилась. Звісно, те, що я судив фінал Ліги Європи у 2022 році, допоможе мені цього разу.

Я все ще пам'ятаю відчуття і досвід тієї ночі, але мені все ще потрібно працювати і добре підготуватись до матчу, щоб переконатись, що все пройде добре.

Це велика відповідальність — бути призначеним на цей матч, і я хочу довести, що готовий до цього виклику.

Мені подобається адреналін, коли я на полі. Це — одна з найкращих речей у роботі арбітра. Якщо я ухвалюю правильні рішення під час гри, я доводжу собі, що можу впоратись із цими великими матчами.

Я люблю футбол. Для мене робота арбітра — це найбільш видовищна робота у світі, тому я рекомендую молодим людям скористатись цією можливістю.

За час своєї кар’єри я зав’язав багато знайомств, побудував добрі стосунки з колегами і отримав задоволення від відвідування багатьох різних країн завдяки своїй роботі.

Фінал Ліги Європи буде моментом гордості не лише для мене, але й для команди рефері, які працюватимуть поруч зі мною, і, в більш широкому сенсі, — для всього румунського футболу.

Я повинен подякувати багатьом людям у своїй країні за успіх, якого я досяг у своїй кар’єрі. Вони допомагали мені доброю порадою або підтримкою, коли у мене були важкі часи.

Зокрема, голова комітету арбітрів Румунії Кірос Вассарас допоміг нам багато чого покращити у внутрішній грі, і є одна людина, яка була поруч зі мною з самого початку — Іштван Сілагі — і я дякую йому, зокрема, за те, що він завжди підтримував мене.

Я нічого не змінюю в тому, як готуюся до матчів. Я роблю одне й те саме щоразу, не важливо, чи це фінал чемпіонату Європи, чи матч румунської ліги — це допомагає мені бути повністю зосередженим. І лише коли гра закінчується, ми можемо зупинитись і насолодитись цією подією", — заявив румунський рефері.

Матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00.