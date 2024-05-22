Ліга Європи

Очільник європейського футболу прокоментував прийдешню велику гру.

Першим серед великих клубних європейських змагань цього сезону ми дізнаємось переможця Ліги Європи УЄФА, у фінальному матчі якої в Дубліні зіграють бергамаська Аталанта та леверкузенский Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен. Напередодні

Перед протистоянням президент УЄФА Александер Чеферін звернувся до футбольної спільноти.

"Цей матч знаменує собою початок найбільш захоплюючої фази сезону та стане першим із чотирьох довгоочікуваних фіналів, які завершуватимуть ще один незабутній рік клубних змагань УЄФА.

Фінал Ліги Європи повернеться до ірландської столиці після фіналу 2011 року, коли змагання ще тільки зароджувалось. Користуючись нагодою, хочу подякувати Футбольній асоціації Ірландії та її президенту Полу Куку за гостинність і допомогу в організації цього заходу.

Приємно бачити, як цей турнір виріс у якості та привабливості, а сьогоднішні фіналісти є яскравим прикладом його неймовірної сили та глибини.

Із наступного сезону ми запустимо революційно новий формат для наших чоловічих змагань, уключно з Лігою Європи УЄФА. Зміни обіцяють додати більше азарту, інклюзивності, інтенсивності, емоцій та невизначеності, із відкритою моделлю, яка підкреслює важливість спортивних заслуг. Кожен може мріяти про європейську славу і має право заслужити її на полі.

Але досить про майбутнє — давайте зосередимося на сьогоденні. Попереду на нас чекає великий матч з двома топ-командами. Бажаю всім гарно провести час і нехай переможе найкраща команда!", — заявив функціонер.

Матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00.