Ліга Європи

Через 60 років і 261 день "Богиня"

У рамках фінального матчу Ліги Європи-2023/24 в очному протистоянні на Авіва Стедіум у Дубліні між собою зустрілися бергамська Аталанта та леверкузенський Баєр.

Як повідомляє Squawka, Аталанта — це команда, яка найдовше в історії серед усіх клубів чекала на свій єврокубковий фінал із моменту свого дебюту в єврокубках під егідою УЄФА.

Зазначається, що Аталанта провела свій перший матч у єврокубках у вересні 1962 року.

Таким чином, між тим дебютом бергамасків та фіналом Ліги Європи проти Баєра пройшло аж 60 років та 261 день.