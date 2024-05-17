Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші безпрограшні сезони.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про найцікавіші безпрограшні сезони.

Німецький Баєр – найчарівніша команда сезону-2023/24. Під керівництвом іспанця Хабі Алонсо клуб, який кілька десятиліть називався не інакше як "Неверкузен", вперше у своїй історії став чемпіоном Бундесліги. І зуміла пройти весь сезон без поразок.

Першим клубом, якому вдалося подібне, став англійський Престон Норт Енд у далекому сезоні-1888/89.

З того часу улюблена гра мільйонів дуже змінилася, але ідеальних чемпіонів футбол бачив не так часто.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про новий формат Ліги чемпіонів.