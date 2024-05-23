Ліга Європи

Більше не "Неверлузен".

У рамках фінального матчу Ліги Європи-2023/24 бергамська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр із рахунком 3:0 завдяки хет-трику Адемоли Лукмана та стала тріумфаторкою цього єврокубкового турніру.

Таким чином, команда Хабі Алонсо не тільки втратила можливість оформити требл за підсумками цього сезону, а й завершила свою рекордну для європейського футболу безпрограшну серію.

Нагадаємо, що ця серія Леверкузена тривала протягом 51 матчу поспіль та протягом 361 дня з моменту останнього програшу "фармацевтів".

Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, у свою чергу, виграла свій перший трофей за 61 рік.