Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги Європи, що відбувся 22 травня 2024 року.

У рамках фінального матчу Ліги Європи-2023/24 бергамська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр із рахунком 3:0 та виграла свій перший трофей за 61 рік, перервавши при цьому рекордну безпрограшну серію "фармацевтів" у європейському футболі на позначці в 51 матч.

Головним героєм цієї зустрічі, безсумнівно, став нігерійський вінгер англійського походження Адемола Лукман, який в першому таймі записав на свій рахунок два забитих м'ячі, а вже під завісу протистояння він збільшив свій індивідуальний успіх до хет-трика.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Баєр Леверкузен в рамках фіналу Ліги Європи-2023/24:

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 76

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац (Скальвіні, 46) — Дзаппакоста (Гатебур, 84), Едерсон, Копмейнерс, Руджері (Толой, 90) — Де Кетеларе (Пашалич, 56), Скамакка (Туре, 83), Лукман

Баєр Леверкузен: Коварж — Станішич (Боніфас, 46), Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 81), Джака, Паласіос (Гложек, 69), Інкап'є — Вірц (Шик, 80), Грімальдо Гарсія (Андріх, 69) — Адлі

Попередження: Джимсіті, Скамакка, Дзаппакоста, Копмейнерс — Вірц, Тапсоба, Андріх