Ліга Європи

Півзахисник Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні в фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "Богині" Мартен де Рон прокоментував успіх власної команди.

"Якщо чесно, то в мене зараз просто немає слів. Дивитись на гру команди з лави запасних сьогодні було боляче — я сильно нервував.

Але ми зробили все можливе, чудова гра команди. Немає слів, я просто в захваті! Радість, щастя — ми дійсно заслужили на цей успіх.

Можливо, завтра я зрозумію, що саме сьогодні відбулось, але зараз ми маємо просто насолоджуватись цим кубком, цим вечором, тому що ми провели надзвичайний матч.

Бергамо? Не думаю, що я хотів би повертатись до Бергамо найближчі три дні. Але гарантує, що ми будемо добряче святкувати цю перемогу", — заявив нідерландський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.