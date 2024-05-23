Ліга Європи

Півзахисник Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

Бергамаська Аталанта напередодні розгромила леверкузенський Баєр у фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "Богині" Маріо Пашалич прокоментував успіх власної команди.

"До цього ми програли три фінали. Це було важко. Але сьогодні ми виграли найважливіший трофей — це все компенсує.

Навпроти нас була команда, яка не програвала впродовж 51 гри, тож ми знали, що буде важко, але ми раніше доводили впродовж багатьох років, що можемо перемогти будь-кого.

Перемога над Байєром, коли він у такій формі, із рахунком 3:0 — це неймовірно.

Уболівальники демонстрували нам шалену прихильність упродовж багатьох років, тому ми щасливі повернути для них відчуття святкування здобутого трофею", — заявив хорватський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.