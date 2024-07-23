Ліга Європи

Коментар керманича Кривбасу з приводу жеребкування відбору Ліги Європи.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився щодо майбутнього суперника криворіжців у кваліфікації Ліги Європи, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Вчора, 22 липня, відбулося жеребкування, в ході якого Кривбас дізнався, що за плей-оф відбору ЛЄ боротиметься з чеською Вікторією.

"На цій стадії ми несіяні, тому знали, що буде сильний суперник. Кривбасу дісталась Вікторія, з якою ми грали взимку на іспанських зборах. Тоді був непоганий матч, але ми програли — 0:3. Вікторія — потужний суперник. Збори є збори, а зараз буде зовсім інше.

Ми поважаємо кожного опонента. Не важливо, хто це: Вікторія, Аякс чи Брага. Але ми нікого не боїмось. У нас є своя задача: ми хочемо вийти до групового етапу Ліги Європи, і зробимо все від себе залежне, щоб зробити це. Але спочатку ми повинні добре підготуватись до найближчої гри: в УПЛ проти Чорноморця. А вже потім подумаємо про Вікторію.

Чи є різниця, де краще починати: вдома чи на виїзді? Вважаю, що немає. Все одно треба провести два матчі. Тим паче, першу гру ми зіграємо за кордоном.

Ми добре знаємо суперника. Має в складі габаритних потужних гравців. Вже знаємо, чого вартий цей опонент, адже зустрічались у спарингу. В минулому сезоні Вікторія дісталась чвертьфіналу Ліги Конференцій. Але це вже було, а от що буде зараз — час покаже. Будемо готуватись. Переможе той, хто буде кращий в підготовці, швидкості, тактичних діях", — заявив Вернидуб.

Віцепрезидент криворізького клубу раніше теж прокоментував результати жеребкування. Нагадаємо, що перші матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 серпня, тоді як другі заплановано на 15-те.