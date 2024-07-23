Україна

Проте українська сторона задоволена жеребом.

Віцепрезидент криворізького Кривбасу Сергій Мазур прокоментував підсумки жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Кривбас на цій стадії зіграє проти бронзового призера чемпіонату Чехії — Вікторії Плзень.

"На цьому етапі Ліги Європи немає слабких команд. Кожен суперник може дати бій будь-кому. Вікторія — міцний горішок, доволі непростий суперник. Вважаю, це найважчий варіант, який міг бути для Кривбасу в цій групі жеребкування. Буде важко, але будемо битись. Кривбасу треба буде показати свій характер та усю майстерність, аби подолати цей барʼєр", — сказав Мазур.

Нагадаємо, перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.