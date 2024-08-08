Ліга Європи

Ганський форвард відзначився голом у матчі проти чеської Вікторії.

Наразі проходить перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому Кривбас зустрічається з чеською Вікторією Пльзень.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 20 хвилині Прінс Аду замкнув простріл із лівого флангу від Івана Дібанго.

Це був дебютний гол криворізької команди у єврокубкових матчах. Для 20-річного ганця це також дебют у єврокубках.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Кривбас пережив своє воскресіння на базі футбольного клубу Гірник.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Кривбас — Вікторія Пльзень.