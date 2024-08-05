Ліга Європи

Команда Юрія Вернидуба може зіграти проти шотландського Гартса.

Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи у сезоні-2024/25.

У цьому раунді може взяти участь криворізький Кривбас, який для цього має пройти чеську Вікторію Пльзень.

Таким чином, якщо криворізька команда пройде чехів, то в раунді плей-оф Ліги Європи зіграє проти шотландського Гартса.

Матчі цієї стадії турніру заплановані на 22 та 29 серпня. Перший матч для криворіжан може бути "домашнім".

Раніше став відомим потенційний суперник київського Динамо у кваліфікаційному раунді плей-оф Ліги чемпіонів.