Команда Юрія Вернидуба може зіграти проти шотландського Гартса.
ФК Кривбас
05 серпня 2024, 14:20
Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи у сезоні-2024/25.
У цьому раунді може взяти участь криворізький Кривбас, який для цього має пройти чеську Вікторію Пльзень.
Таким чином, якщо криворізька команда пройде чехів, то в раунді плей-оф Ліги Європи зіграє проти шотландського Гартса.
Матчі цієї стадії турніру заплановані на 22 та 29 серпня. Перший матч для криворіжан може бути "домашнім".
Раніше став відомим потенційний суперник київського Динамо у кваліфікаційному раунді плей-оф Ліги чемпіонів.