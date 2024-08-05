Команда Юрія Вернидуба може вилетіти до Ліги конференцій, якщо поступиться чеській Вікторії Пльзень.
ФК Кривбас
05 серпня 2024, 15:25
Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій у сезоні-2024/25.
У цьому турнірі може взяти участь Кривбас, який невдовзі зіграє матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії Пльзень.
Якщо команда Юрія Вернидуба поступиться чехам, то вилетить до раунду плей-оф відбору Ліги конференцій, де боротиметься за місце в основній стадії турніру.
Таким чином, Кривбас може зіграти проти іспанського Бетіса.
Матчі цієї стадії турніру відбудуться 22 та 29 серпня.
Раніше став відомим потенційний суперник Кривбасу в раунді плей-оф Ліги Європи.