Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору до Ліги Європи, що відбувся 8 серпня 2024 року.

У першому матчі третього раунду відбору до Ліги Європи УЄФА криворізький Кривбас поступився Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

Команда Юрія Вернидуба виграла перший тайм завдяки голу Прінса, але наробила помилок після перерви та не змогла залишити поле в якості переможця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Вікторія Пльзень у рамках відбору до Ліги Європи:

Кривбас — Вікторія 1:2

Голи: Прінс, 20 — Панош, 48, Вашулін, 69



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана — Д. Кузик (Драмбаєв, 66), Вакулко (Аморозо, 81), Твердохліб (Луньов, 55), Микитишин (Соса, 66) — Прінс (Кожушко, 81).



Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел (Москера, 90+1), Черв (Сойка, 90+5), Калвах, Копіц — Шульц (Ірка, 90+1), Панош (Слончик, 64) — Видра (Вашулін, 46).



Попередження: Прінс, Дібанго, Вакулко — Панош, Вашулін