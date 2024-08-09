Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів криворізького Кривбасу в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Команда Юрія Вернидуба повернула Кривий Ріг на карту футбольної Європи по-справжньому. Але не так, як нам би того хотілося б. Дивитись на можливі подальші турнірі розклади та підбирати собі суперників — марна справа станом на зараз, бо з тими помилками, які були в Кривбасу в захисті в другому таймі, а також поганою реалізацією, що проти Гартса, що проти Бетіса буде не солодко. Зараз є тільки Вікторія й програна перша частина дуелі проти неї, хоча після першого тайму ми всі, певна річ, сподівались на інший підсумок.

Football.ua оцінює гру футболістів криворізького Кривбасу у матчі на Кошицькій футбольній арені (за 10-бальною шкалою).

Кривбас Кривий Ріг



Андрій Кліщук — 6,0. У площину воріт Кривбасу цього вечора суперник пробивав без особливого завзяття. Власне, у першому таймі — узагалі не пробував. Тому Кліщуку доводилось тільки перехоплювати передачі та підчищати відскоки. І пропускати голи в тих ситуаціях, де від нього мало що залежало.

Андрій Понєдєльнік — 6,0. Поява Понєдєльніка з перших хвилин та відсутність Бандейри взагалі в цій грі викликали певне здивування. Правому флангу Кривбасу, особливо в атаці, від цього було точно не легше дихати. Зрештою нічим аж надто видатним Андрій так і не відзначився. Без грубих помилок, але й без рішучих дій попереду. У епізоді з другим голом навозили весь захист криворіжців, тож той факт, що він прийшов із зони правого захисника — то вже нюанси.

Олександр Романчук — Тимур Стецьков — 6,5. У центрі захисту Кривбасу було, здебільшого, спокійно. Поки не помилялись гравці на флангах чи в опорній зоні — тоді, так, ставало дуже гаряче. Однак зрештою викликів Романчук та Стецьков упорались. Навіть досвідченого Видру з’їли до перерви.

Дібанго — 7,0. Гольовий пас у першому таймі, стабільна гра позаду решту ігрового часу — лівий захисник Кривбасу зіграв у притаманній для себе високоякісній манері.

Джихад Бізімана — 5,5. А ось опорний півзахисник Кривбасу своєю грою потішити не зумів. Багато помилок, за які, можливо, і вибачили б суперники в УПЛ, але на міжнародному рівні команді довелось заплатити за них високу ціну.

Денис Кузик — 5,5. Правий півзахисник Кривбасу привчив нас асоціювати атаку команди із собою, але цього разу Денису призначили грати глибше й допомагати в обороні, і це зрештою прибило його атакувальний потенціал.

Юрій Вакулко — 5,5. У центрі поля в Кривбасу взагалі не все було гаразд у цій грі, тому Вакулко, який устиг і в поперечину влучити, і взяти участь у кількох гострих епізодах у власному штрафному, добряче набігався. Зрештою, Юрій банально наївся й почав суперечки із суперниками, які тепер через отримане попередження можуть мати й гірші наслідки.

Єгор Твердохліб — 5,0. Результативна помилка під час першого гола Вікторії й у цілому малопомітна гра від іншого центрального півзахисника криворіжців. Вернидуб із заміною, напевно, трохи забарився.

Артур Микитишин — 5,5. Також нічого не зміг додати від себе цій грі й лівий півзахисник Кривбасу, який був головною дійовою особою в другому таймі матчу проти Чорноморця, але тут уже геть інший рівень.

Прінс Аду — 6,5. "Пекельний" форвард Кривбасу відчув момент і пішов за першим голом його команди в цьому розіграші єврокубків у першому таймі, але поперерві невдачі попереду та пропущені голи вивели Прінса з рівноваги. І цілком можливо, що колективу Вернидуба пощастило не завершувати гру в меншості.

Максим Луньов — 6,0. Перша заміна від Кривбасу була покликана радше терміново прибрати з поля Твердохліба, який утратив розуміння гри, аніж зробити якісь разючі ротації. Власне, поява Луньова на полі ситуацію помітно так і не покращила.

Даніель Соса — 6,0. І виходом легіонера Кривбасу з лави запасних ситуація вже не настільки однозначна, бо за мить до другого гола Вікторії саме Соса змарнував епізод віч-на-віч із воротарем. А далі вже все крутилось довкола цієї хиби.

Олександр Драмбаєв — 6,0. Приблизно те саме, що й стосувалось Кузика, робив по своїй появі на полі й Драмбаєв і приблизно з тими самими наслідками для гри команди. Є сумніви, що Вернидуб зробить подібну ротацію й у другій грі, але вже з перших хвилин, а ось на протилежному боці поля Олександра, можливо, і є сенс задіяти, бо він наче й не загубився серед інших, але й не виблискував яскраво.

Маттео Аморозо, Олег Кожушко — останні ротації Кривбасу були покликані рятувати ситуацію за будь-яку ціну, але своєї мети так і не досягли. Аморозо хоч по воротах намагався пробити з небезпечної позиції, але влучив у блок від суперників.

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