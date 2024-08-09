Ліга Європи

Керманич Кривбасу висловився про поразку в першому матчі відбору Ліги Європи (1:2).

У першому матчі третього раунду відбору до Ліги Європи УЄФА криворізький Кривбас поступився Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб поділився враженнями від результату першої частини протистояння.

"Хлопці, в принципі, молодці. По грі я не можу нічого поганого сказати, тому що непогано виглядали. Так, Вікторія – це боєць, який вже багато років грає у європейських кубках, а ми тільки вперше. Але я скажу, що за грою ми нічим не відрізнялись від них.

Єдине – може, цей провал у другій половині, хвилин 15, коли пропустили цей зовсім непотрібний м'яч. Кидали аут… На мій погляд, там було порушення, але рефері його не побачив. Непоганий м'яч забив гравець Вікторії, у дев'ятку влучив. Потім нам не пощастило, що наш центральний захисник послизнувся, і вийшов другий гол. Але потім хлопці взяли себе у руки, непогано грали. Були моменти, могли також забивати, але це футбол.

Думаю, ми сьогодні програли перший матч, але бій ще попереду. У нас є ще друга гра. Вона буде у Пльзені. Думаю, хлопці вийдуть ще більш зарядженими, бо 2:1 – це слизький рахунок. Будемо налаштовуватись", — заявив Юрій Вернидуб для УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Вікторія можна на Football.ua.