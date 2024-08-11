Ліга Європи

Зустріч у Чехії відбудеться в четвер, 15 серпня.

УЄФА призначив румунську бригаду арбітрів на поєдинок Кривбасу з Вікторією в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, передає офіційний сайт організації.

Головним арбітром матчу буде 34-річний Гораціу Фешнік. Ролі асистентів отримали Валентін Аврам та Александру Черей. Четвертим рефері призначений Юліан Келін.

Поєдинок Вікторія — Кривбас відбудеться в четвер, 15 серпня, у Пльзені. Початок — о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, що в першому матчі криворізький клуб зазнав поразки з рахунком 2:1.