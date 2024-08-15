Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють пльзенська Вікторія та криворізький Кривбас.

Чеська Вікторія Пльзен та криворізький Кривбас зіграють матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Дусан Арена на тлі перемоги господарів у першій грі — 2:1.

Мірослав Кубек, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Слончика в центрі поля, тоді як Вашулін гратиме в парі форвардів.

Юрій Вернидуб, у свою чергу, залучив до стартового складу Луньова під нападником.

Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик, Копіц — Шульц, Вашулін.

Запасні: Вігеле, Сене, Рікардіньйо, Видра, Сойка, Белло, Москера, Панош, Каду, Міка, Ірка, Мецоко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Микитишин — Прінс.

Запасні: Хома, Маханьков, Соса, Хомченовський, Твердохліб, Драмбаєв, Бандейра, Аморозо, Кожушко, По.



Гра Вікторія — Кривбас почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.