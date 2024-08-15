Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який пройде 15 серпня та розпочнеться о 20:00.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Вiкторiя прийме Кривбас .

ВIКТОРIЯ – КРИВБАС

ЧЕТВЕР, 15 СЕРПНЯ, 20:00. "ДУСАН АРЕНА". АРБІТР — ГОРАЦIУ ФЕШНИК (РУМУНIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Слова Вернидуба на прес-конференції після матчу з Карпатами – той рідкісний випадок, коли з коментарів футбольних людей можна винести щось більше, окрім ввічливих відповідей про все хороше та проти всього поганого.

Теза номер 0: звичайно, я не схвалюю такі нападки Вернидуба. Звичайно, його Кривбас поступився Карпатам по ділу, по грі і так далі. Звісно, ​​тренер, який поважає себе та колег, не повинен опускатися до таких претензій після 0:3. Але загалом у цих словах бачиться невдоволення тим, як Кривбас загалом розпочав цей сезон.

Усі футбольні люди так люблять говорити про єврокубки як про мету, а тим часом, вони для наших проходять так, що від них можна сахатися, якщо ти не Динамо і не Шахтар. Ось Кривбас пробився до єврокубків – і отримав необхідність грати домашні матчі на виїзді. Зіграв такий “домашній” матч тиждень тому у Кошиці, повернувся до Львова – і програв із розгромним рахунком.

Кадри вирішують все

Про глибину складу а-ля гранди навіть не йдеться – тому ті ходи, які проходять у Шовковського, не проходять у Вернидуба. Після першої гри з Вікторією Вернидуб прибрав на Карпати запас Аду, Микитишина, Дібанго, Бізіману – і це не призвело ні до чого, крім простого ослаблення складу. Команди, яка вийшла на поле “України”, вистачило на півгодини.

А тепер після “України” доводиться знову їхати за межі України. Цього разу до Чехії – тобто приблизно тисячу кілометрів. І це ще пощастило, що їхати довелося лише тисячу – зрозуміло, що календар міг підкинути вояж із того самого Кривого Рогу, наприклад, до Португалії. Плюс до цього з жеребом не щастить: у разі вильоту до Ліги конференцій грати доведеться з фаворитом усього турніру, Бетісом.

З іншого боку, якщо вдасться відіграти фору “домашніх” 1:2, останнім суперником на шляху до групи Ліги конференцій буде скромний шотландський Хартс. Дурна якась ситуація, коли в більш статусному єврокубку суперник явно простіше – але це можна сприймати і як нагороду за подвиг.

У тилу ворога

У Вікторії все чудово. Яким би складним не був виїзд до Кривбасу, він закінчився перемогою чехів, а перед грою у відповідь пльзеньцi покуражилися та витратили мінімум сил. З Карвіною грали вдома – тобто не довелося нікуди навіть у межах своєї маленької країни – і розгромили її 5:0, з двома голами та вилученням у суперника вже у перші півгодини. Даніель Вашулін забив перший гол за нову команду, причому відкрив рахунок – здається, процес оновлення Вікторії проходить успішно.

Слова, слова, слова

Юрій Вернидуб, тренер Кривбасу:

Дуже приємно знаходитись в місті Пльзень, в Чехії. Ми приїхали на гру-відповідь з гарним настроєм. Сподіваємось на свої сильні сторони. Налаштовані здобути тут перемогу та пройти до наступного раунду.

Поразка від «Карпат» — це чемпіонат України, не більше, а зараз Ліга Європи. Розуміємо, що у нас зараз важкий місяць, ми постійно переїжджаємо: Україна, Чехія, Словаччина. Це дуже важко. Тим паче, на відміну від Вікторії, ми добираємось на матчі не літаками, а автобусом. Нам доводиться по три-чотири години проходити кордон. Але це не проблема. Найголовніше, що ми — футбольний клуб з України, який йшов до своєї мети і завтра зіграє матч-відповідь в третьому раунді Лізі Європи, а потім і у плей-офф. Ми не відмовимось від своєї мрії, а будемо йти до кінця.

Джихад Бізімана, півзахисник Кривбасу:

Ми тільки нещодавно приїхали до Чехії. Щодо Кривбасу, то я вірю в нашу команду, у нас сильний колектив. Є свій менталітет, ми налаштовуємось по-бойовому. Перший матч з Вікторією довів, що ми можемо грати проти неї і нам є що запропонувати супернику.

Вікторія — хороший опонент, але ми всі налаштовуємось на прийдешню гру та хочемо продемонструвати свої найкращі якості. Я вірю в себе та у своїх партнерів.

Мірослав Коубек, тренер Вікторії:

Я постійно повторюю своїм гравцям, щоб забули матч в Кошице. Звісно, ми перемогли і це добре. Ми знаємо, як буде грати «Кривбас». Але результат треба викреслити з голови. Наша команда повинна зіграти активно та знову перемогти.

Перевага в один мʼяч нічого не означає. Ми зіграємо вдома, але тут точно буде багато українських вболівальників. В першому матчі «Кривбас» вів в рахунку, але ми двічі забили у відповідь та переломили хід поєдинку.

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