Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 15 серпня 2024 року.
Вікторія — Кривбас, фото ФК Кривбас
15 серпня 2024, 23:57
Кривбас програв і другий матч Вікторії Пльзень й опустився до кваліфікації Ліги конференцій.
Команда Юрія Вернидуба в матчі-відповіді на чужому полі зіграла в беззмістовний футбол в атаці.
Огляд матчу:
Вікторія — Кривбас 1:0 (перший матч – 2:1)
Гол: Вашулін, 52
Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик (Ірка, 50), Копіц (Каду, 86) — Шульц, Вашулін (Видра, 71).
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Твердохліб, 61), Вакулко — Д. Кузик (Драмбаєв, 72), Луньов (Кожушко, 84), Микитишин (Хоченовський, 61) — Прінс.
Попередження: Кліщук, Романчук, Прінс.