Ліга Європи

До абсолютного рекорду не вистачило лише кількох ударів.

Панатінаїкос у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи в гостях обіграв Аякс з рахунком 1:0.

Завдяки голу у виконанні колишнього футболіста донецького Шахтаря Тете на 89 хвилині, грецький клуб перевів гру у додатковий час після поразки у першому матчі з рахунком 0:1.

В овертаймах голів не було, після чого була серія пенальті, в якій сильнішими були нідерландці з рахунком 13:12. Це друга за кількістю голів серія пенальті в історії єврокубкових турнірів – команди пробили по 17 разів.

Рекорд з голів у серії пенальті належить матчу відбору Ліги конференцій між Глентораном та Гзірою, які у 2023 році закінчили серію з рахунком 13:14.

Раніше повідомлялося, що Артем Фаворов забив вирішальний гол за Академію Пушкаша у Лізі конференцій.