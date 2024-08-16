Ліга конференцій

Українець відзначився голом у компенсований час до другого тайму.

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій Академія Пушкаша вирвала нічийний результат проти Арарат-Вірменії з рахунком 3:3.

Нічийний результат для угорської команди забезпечив український півзахисник Артем Фаворов, який забив зі штрафного на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму — до речі, у воротах Арарату стояв українець Данило Кучер.

Puskás 3-3 FC Ararat-Armenia

Artem Favorov scores a free kick AGG: 4-3pic.twitter.com/5AjIERzhHO — Football⚽ (@xfootball0) August 15, 2024

Таким чином, Академія Пушкаша за сумою двох матчів пройшла Арарат-Вірменію із загальним рахунком 4:3.

У раунді плей-оф Ліги конференцій Академія Пушкаша зіграє проти Фіорентини.