Українець відзначився голом у компенсований час до другого тайму.
ФК Академія Пушкаша
16 серпня 2024, 07:20
У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій Академія Пушкаша вирвала нічийний результат проти Арарат-Вірменії з рахунком 3:3.
Нічийний результат для угорської команди забезпечив український півзахисник Артем Фаворов, який забив зі штрафного на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму — до речі, у воротах Арарату стояв українець Данило Кучер.
Таким чином, Академія Пушкаша за сумою двох матчів пройшла Арарат-Вірменію із загальним рахунком 4:3.
У раунді плей-оф Ліги конференцій Академія Пушкаша зіграє проти Фіорентини.