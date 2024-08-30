Підопічні Олександра Шовковського дізналися своїх вісім суперників у рамках другого за силою єврокубку.
Динамо Київ у Лізі Європи
30 серпня 2024, 14:44
У Grimaldi Forum у Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги Європи-2024/25, за підсумками якого київське Динамо, яке потрапило до третього кошика, дізналося своїх суперників у другому за престижем єврокубковому турнірі під егідою УЄФА.
Так, за підсумками жеребкування, команда Олександра Шовковського зустрінеться з наступними командами:
- Рома (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Ференцварош (Угорщина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Вікторія Пльзень (Чехія)
- Галатасарай (Туреччина)
- РФШ (Латвія)
- Гоффенгайм (Німеччина)
Коли пройдуть матчі основного раунду Ліги Європи?
Тур 1: 25-26 вересня 2024 року
Тур 2: 3 жовтня 2024 року
Тур 3: 24 жовтня 2024 року
Тур 4: 7 листопада 2024 року
Тур 5: 28 листопада 2024 року
Тур 6: 12 грудня 2024 року
Тур 7: 23 січня 2025 року
Тур 8: 30 січня 2025 року