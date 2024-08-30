Ліга Європи

Підопічні Олександра Шовковського дізналися своїх вісім суперників у рамках другого за силою єврокубку.

У Grimaldi Forum у Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги Європи-2024/25, за підсумками якого київське Динамо, яке потрапило до третього кошика, дізналося своїх суперників у другому за престижем єврокубковому турнірі під егідою УЄФА.

Так, за підсумками жеребкування, команда Олександра Шовковського зустрінеться з наступними командами:

- Рома (Італія)

- Лаціо (Італія)

- Ференцварош (Угорщина)

- Реал Сосьєдад (Іспанія)

- Вікторія Пльзень (Чехія)

- Галатасарай (Туреччина)

- РФШ (Латвія)

- Гоффенгайм (Німеччина)

Коли пройдуть матчі основного раунду Ліги Європи?

Тур 1: 25-26 вересня 2024 року

Тур 2: 3 жовтня 2024 року

Тур 3: 24 жовтня 2024 року

Тур 4: 7 листопада 2024 року

Тур 5: 28 листопада 2024 року

Тур 6: 12 грудня 2024 року

Тур 7: 23 січня 2025 року

Тур 8: 30 січня 2025 року