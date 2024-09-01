Ліга Європи

Вінгер Динамо висловився про результати жеребкування Ліги Європи УЄФА.

Напередодні київське Динамо дізналося своїх суперників в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

Атакуючий півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв поділився враженнями від результатів жеребкування.

"Більше буде суперників хорошого класу, і ми покажемо, на що«Динамо спроможне, і на що кожен з нас спроможний. Хотілося, чесно, мені Тоттенгем, Манчестер Юнайтед, але випала Рома.

Я з Ромою вже грав. І Лаціо теж римська команда. Та всі хороші команди. В такому турнірі не може бути поганих команд.

Всі хорошого рівня, і ми показали, що можемо грати, обігрувати. Так що треба вірити в свої сили, і все буде добре. Тут нікого боятися – ні Роми, ні Лаціо. Ми все-таки Динамо Київ", — заявив Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, Динамо Київ зіграє в Лізі Європи з наступними командами: Рома (Італія), Лаціо (Італія), Ференцварош (Угорщина), Реал Сосьєдад (Іспанія), Вікторія Пльзень (Чехія), Галатасарай (Туреччина), РФШ (Латвія), Гоффенгайм (Німеччина).