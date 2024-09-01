Ліга Європи

Український плеймейкер відповів на низку питань.

Напередодні київське Динамо дізналося своїх суперників в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

Атакуючий півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок висловився про результати жеребкування, а також розповів про свою адаптацію в Динамо та повернення до збірної України на майбутні матчі Ліги націй.

"Це дуже класно – повернутися до України, в Київ. Дуже чекав цього, скучив за своєю сім’єю і вже чекаю матчу проти ЛНЗ, щоб вийти перший раз на поле стадіону ім. Лобановського. Це дорого коштує – в футболці Динамо вийти на такий історичний стадіон. Це класно. І тепер треба здобути перемогу – це найголовніше – і показати гарну гру.

Адаптація добре пройшла. Я вже не раз казав, що дуже дякую хлопцям, тренерському штабу, керівникам клубу. Мене дуже файно прийняли, і тому адаптація дуже файно пройшла. І дякую вболівальникам за підтримку. Буду далі намагатися радувати їх своєю грою.

Я дуже радий повернутися в збірну України. На жаль, я пропустив Євро – може, через травму, може, через щось інше, не знаю. Від Ліги націй чекаю перемоги в кожній грі. Будемо йти крок за кроком.

Дуже сильні суперники в Лізі Європи, і класно на фоні таких суперників проявити себе та показати, чого ти вартий. Будемо готуватися. Зараз у нас попереду ЛНЗ, збірна, потім будемо готуватися ретельно до кожної гри", — заявив Піхальонок.

Нагадаємо, Динамо Київ зіграє в Лізі Європи з наступними командами: Рома (Італія), Лаціо (Італія), Ференцварош (Угорщина), Реал Сосьєдад (Іспанія), Вікторія Пльзень (Чехія), Галатасарай (Туреччина), РФШ (Латвія), Гоффенгайм (Німеччина).