Ліга Європи

Бригада арбітрів з України обслуговуватиме матч ЛЄ.

На матчі 1-го туру основного раунду Ліги Європи-2024/2025 Айнтрахт — Вікторія, який відбудеться у Франкфурті 26 вересня, працюватиме українська бригада арбітрів. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Головним суддею виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш.

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи ВАА відповідатимуть італієць Люка Пайретто та грек Ангелос Евангелу.

Початок матчу о 22:00.