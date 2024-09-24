Нідерландець залишиться в Барсі.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
24 вересня 2024, 13:47
Барселона хоче продовжити контракт зі своїм півзахисником Френкі де Йонгом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, каталонський клуб вже працює над продовженням контракту з нідерландцем до 2029 року.
Поточна угода розрахована до літа 2026 року.
Нагадаємо, де Йонг не з'являвся на полі з квітня цього року, коли отримав травму кісточки у матчі проти мадридського Реалу.
Раніше Деку прокоментував фінансові обмеження для Барселони.