Іспанія

Нідерландець залишиться в Барсі.

Барселона хоче продовжити контракт зі своїм півзахисником Френкі де Йонгом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, каталонський клуб вже працює над продовженням контракту з нідерландцем до 2029 року.

Поточна угода розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, де Йонг не з'являвся на полі з квітня цього року, коли отримав травму кісточки у матчі проти мадридського Реалу.

Раніше Деку прокоментував фінансові обмеження для Барселони.