Іспанія

Травма плеча виявилась несерйозною.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем зможе взяти участь в матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться сьогодні, 24 вересня.

Про це повідомив на пресконференції головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Його плече у тому ж стані, що й минулого року. Проблеми в останньому матчі ніяк не далися взнаки – він відновився, хоча й має носити захист для більшої безпеки. Він готовий грати і він зіграє

Карвахаль ще не відновився після забитого місця, йому потрібно ще кілька днів. Але він буде готовий зіграти проти Атлетіко у неділю", – сказав головний тренер Реала.

Нагадаємо, Беллінгем тільки-но оговтався від травми підошовного м'яза.