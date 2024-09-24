Травма плеча виявилась несерйозною.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
24 вересня 2024, 13:03
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем зможе взяти участь в матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться сьогодні, 24 вересня.
Про це повідомив на пресконференції головний тренер команди Карло Анчелотті.
"Його плече у тому ж стані, що й минулого року. Проблеми в останньому матчі ніяк не далися взнаки – він відновився, хоча й має носити захист для більшої безпеки. Він готовий грати і він зіграє
Карвахаль ще не відновився після забитого місця, йому потрібно ще кілька днів. Але він буде готовий зіграти проти Атлетіко у неділю", – сказав головний тренер Реала.
Нагадаємо, Беллінгем тільки-но оговтався від травми підошовного м'яза.