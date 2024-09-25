Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного раунду Ліги Європи, який пройде 25 вересня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 київське Динамо зустрінеться з римським Лаціо.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 25 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТАСОС СІДІРОПУЛОС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Динамо в минулому сезоні фінішувало другим у чемпіонаті України, здобувши місце в кваліфікації Ліги чемпіонів. Колектив Олександра Шовковського впевнено розібрався з Партизаном (9:2 за сумою двох матчів), після чого зумів впоратися з Рейнджерс (3:1). Кияни зупинилися за крок від основного раунду ЛЧ, поступившись РБ Зальцбург (3:1). Попередня єврокубкова кампанія завершилася для клубу в плей-оф відбору Ліги конференцій, після двох поразок Бешикташу (4:2).

На внутрішній арені цього сезону Динамо досі не знає смаку поразок. Лише минулими вихідними столична команда вперше втратила залікові бали в чемпіонаті України, не зумівши на власному полі здолати Рух (0:0). Після шести зіграних матчів саме кияни посідають першу сходинку турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію за додатковими показниками.

Окрім Лаціо, Динамо в ході основного раунду ЛЄ протистоятимуть Гоффенгайм (В), Рома (В), Ференцварош (Д), Вікторія Пльзень (Д), Реал Сосьєдад (В), Галатасарай (В) та РФШ (Д).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Марко Бароні. Так, на перемогу Лаціо пропонується коефіцієнт 2.22, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65. Можна розглянути варіант "Діапазон голів: 2-3" із показником 1.87 або "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 3,5", на який пропонується коефіцієнт 3.15.

Місце в основному раунді поточної кампанії Ліги Європи Лаціо здобув посівши сьому сходинку турнірної таблиці Серії А-2023/24. В єврокубках римляни під керівництвом тоді ще Мауріціо Саррі виступили далеко не найгіршим чином, вийшовши до 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів із другого місця своєї групи. Там команда не зуміла спинити Баварію (3:1), хоч і завдала їй поразки в Римі.

Після п'яти турів нового сезону чемпіонату Італії Лаціо має сім залікових балів, посідаючи восьму сходинку турнірної таблиці. Колектив Марко Бароні встиг провести два виїзних матчі, зазнавши поразки в обох. Зокрема, цими вихідними римляни поступилися Фіорентині (2:1), пропустивши на останній хвилині основного часу, ще й з другого за поєдинок пенальті.

Окрім Динамо, Лаціо в ході основного раунду ЛЄ зустрінеться з Ніццою (Д), Твенте (В), Порту (Д), Лудогорцем (Д), Аяксом (В), Реалом Сосьєдад (Д) і Брагою (В).

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо: "Лаціо — команда, що представляє одну з найсильніших ліг Європи, і бореться в ній за найвищі місця. У нинішньому сезоні римляни двічі виграли, двічі програли та одного разу зіграли внічию на внутрішній арені. Ми слідкуємо за їхніми виступами, і завтра очікуємо цікавий матч, від якого, сподіваюся, отримають задоволення вболівальники. Потрібно зберігати концентрацію протягом усієї гри — як протягом 90 хвилин, так і компенсованого часу".

Марко Бароні, головний тренер Лаціо: "Ми протистоятимемо сильній команді, яка пройшла через попередні раунди, тож труднощі на полі будуть. Нам необхідні важливі матчі, як цей, щоб зростати й надалі. Ця гра — делікатна та важлива, а Ліга Європи є для нас ціллю, це чудовий турнір. Це також можливість для команди, як для молодих гравців, які потребують досвіду, так і для ветеранів".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо: Бущан — Тимчик, Михавко, Себальйос, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Романьйолі, Пеллегріні — Ровелла, Весіно — Чауна, Деле-Баширу, Нослін — Педро

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