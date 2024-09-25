Ліга Європи

Форвард Динамо Київ прокоментував підготовку до Лаціо.

Київське Динамо завершує підготовку до номінального домашнього матчу першого туру Ліги Європи УЄФА проти римського Лаціо.

Динамо Київ — Лаціо. Напередодні

Напередодні гри нападник та капітан "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував стан власної команди.

"Лаціо — хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі.

Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Лаціо відбудеться 25 вересня, о 22:00.