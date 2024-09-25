Форвард Динамо Київ прокоментував підготовку до Лаціо.
Андрій Ярмоленко, фото ФК Динамо Київ
25 вересня 2024, 08:19
Київське Динамо завершує підготовку до номінального домашнього матчу першого туру Ліги Європи УЄФА проти римського Лаціо.
Динамо Київ — Лаціо. Напередодні
Напередодні гри нападник та капітан "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував стан власної команди.
"Лаціо — хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі.
Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", — заявив український виконавець.
Матч Динамо Київ — Лаціо відбудеться 25 вересня, о 22:00.