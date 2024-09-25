Ліга Європи

Команда Олександра Шовковського розпочала виступи в основній частині єврокубків із трьох пропущених голів без відповіді.

Ця реформа єврокубків, як здається, була покликана на те, аби підірвати наш звичний ритм життя в єврокубковій кампанії. Тиждень тому ми спостерігали за протистояннями в Лізі чемпіонів УЄФА в незвичному форматі аж три дні поспіль, а цього разу жодних інших турнірів, окрім Ліги Європи, у контексті міжнародних баталій не планувалось.

Але увага українського вболівальника до другого за рангом змагання аж ніяк не менша, бо саме тут київське Динамо й проводитиме свою європейську кампанію впродовж кількох найближчих місяців. Важкий шлях доведеться долати команді Олександр Шовковського, і розпочинався він у Гамбурзі, де ще рік тому номінально домашній для донецького Шахтаря Фолькспаркштадіон готувався приймати матч "біло-синіх" проти римського Лаціо.

Команда Марко Бароні була з непростих, про що добре було всім відомо. А тут тренер ще й вирішив надати ігровий час геть не основним футболістам у власній обоймі, тож Динамо одразу стикнулось із неоднозначним досвідом. І програло цю дуель. П’ять хвилин вистачило для того, аби експериментальну зв’язку Михавко – Себальйос у центрі оборони продавили Педро та Діа.

Але й на цьому проблеми колективу Шовковського себе не вичерпали. Не минула й половина тайму, як Себальйос зазнав м’язової травми й був змушений залишити межі поля, а йому на заміну з’явився Біловар. За рівнем досвіду — те на те й виходить, але за рівнем того, як Лаціо скористався цією вимушеною ротацією в складі суперників, то виходить, що українець провалився конкретно.

Уже до настання перерви рахунок був 3:0 на користь гостьової команди, бо помилками в тому ж таки центрі штрафного скористались почергового Деле-Баширу та Діа. Там навіть моменти описувати не було сенсу, бо все було як за шаблоном — підбирання не дограли, гравців не розібрали, голи у ворота Бущана подивились. І це ще голкіпер киян витягнув постріл Деле-Баширу з претензією на повний розгром!

Лише під завісу першого тайму "біло-сині" віднайшли себе в атаці й мали кілька дуже якісних гольових нагод. Ми одразу пригадуємо розкішний постріл Бражка із штрафного в лівий верхній кут, трохи нижче, але в тому ж напрямку, пізніше пробивав Ярмоленко з ближчої відстані, та й Ванат із Піхальонком непогано низом виконували.

Але все це розбивається об простий факт — 0:3 на табло, із чим щось треба було робити поперерві, але що саме — незрозуміло. Резервного плану, як такого, у Шовковського не було. Динамо продовжувало малювати атаки в тому ж самому дусі, і хоча Лаціо дозволяв суперникам дійсно багато навіть у власному штрафному, хто б ще цим прагнув скористатись. Завжди якийсь зайвий дотик мав місце.

Десь посередині другого тайму ми вже змирились із фактом поразки, яка мала статись незабаром остаточно, бо все до цього йшло й покращення на наставало. Але тут настрій вирішили погіршити арбітри, переглянувши момент із накладанням Брагару проти Дзакканьї в центрі поля, після чого гравця Динамо було вилучено, хоча він на полі й 10 хвилин не провів.

Утім, навіть тут "орли" випередили киян — Нослін з’явився в грі на 79 хвилині, а вже на 82 навіщось побіг до центру штрафного відмахуватись від Дубінчака під час розвитку атаки лівим флангом. Епізод навіть сам арбітр не одразу зрозумів, але через зв’язок йому швидко все правильно розтлумачили. Отже, завершували 10 на 10 й із черговим непоганим пострілом здалеку від Бражка та якісним ударом із штрафного від Андрієвського. Ось ці моменти слугуватимуть у якості магнітика з Гамбургу. Наступного разу, можливо, завітають на Fischmarkt, а там і до легендарного Reeperbahn’а рукою подати.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у німецького Гоффенгайма, тоді як римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.



Динамо Київ — Лаціо 0:3

Голи: Діа, 5, 35, Деле-Баширу, 33



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Андрієвський, 84), Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 64) — Ярмоленко (Брагару, 65), Ванат, Кабаєв (Геррейро, 84).



Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік (Хіла, 56), Романьйолі, Пеллегріні — Ровелла, Весіно — Чауна (Ісаксен, 57), Деле-Баширу (Нослін, 79), Педро (Дзакканьї, 68) — Діа (Кастельянос, 68).



Попередження: Дубінчак, Михавко — Романьйолі



На 72-й хвилині був вилучений Максим Брагару (Динамо Київ) (грубе порушення).

На 82-й хвилині був вилучений Тіджані Нослін (Лаціо) (грубе порушення).