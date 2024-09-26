Ліга Європи

Голкіпер Динамо Київ прокоментував поразку від Лаціо.

Напередодні київське Динамо поступилось римському Лаціо в номінально домашньому матчі в Гамбурзі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Георгій Бущан оцінив виступ власної команди.

"Швидкий гол завжди ламає гру. Травма Себальйоса особливо на командну гру не подіяла. Тож на жаль, свою роль зіграв тільки пропущений м’яч.

Я думаю, що такі поразки — це рівень нашого чемпіонату. Ви бачили, що гра давалась і моменти були, але, на жаль, ми не забили. Команди з топ ліг вирішують напівмоменти — і все. Я думаю, що з такою грою у нас буде і результат. Сьогодні ми засмучені, але готуємося і рухаємось далі.

Ми вже зіграли близько 10 турів, тому ці пропущені голи не можуть бути наслідком незіграності захисників. Просто Лаціо зміг реалізувати свої моменти.

У роздягальні під час перерви говорили про те, що потрібно дотримуватись своєї гри й не зупинятись. Нічого особливого там не було", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у німецького Гоффенгайма.