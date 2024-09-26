Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Черговий єврокубковий тиждень — чергове велике розчарування для українських уболівальників. І якщо раніше ми скаржились на відсутність голів у грі донецького Шахтаря проти італійської Болоньї, то точно б не стали цього робити, якби київське Динамо та римський Лаціо зіграли б у таку ж саму "суху" нічию в контексті того, що ми побачили. Команда Олександра Шовковського в серпні нас помітно заінтригувала своїми виступами в кваліфікації й дала можливість хоч на мить помріяти про успішну осінь. Але після таких матчів, як цей пізнім вечором у Гамбурзі, попереду лише жевріє порожнеча з невизначеності.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фолькспаркштадіоні (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 4,0. Київське Динамо пропустило три голи й це вже трагедія. А могло б і більше, і що б тоді ми зараз казали? Бущан не дав статись, як мінімум, ще трьом м’ячам у виконанні гравців Лаціо своїми порятунками воріт, тоді як безпосередньо в гольових ситуаціях "орлів" які були претензії до голкіпера команди Шовковського?

Олександр Тимчик — 3,0. Правий фланг оборони Динамо в цій грі був малопомітним що в захисті, що в атаці, бо Педро грав суто інсайда, Пеллегріні оборонявся, а Тимчик із власного боку до атак долучався виключно по великих святах. Напевно, такою була тренерська вказівка.

Браян Себальйос (—) / Крістіан Біловар (3,0) — Тарас Михавко (3,0) — 3,0. Вирішальні удари в усіх трьох гольових епізодах Лаціо відбувались там, де мав за планом перебувати захист Динамо. Але там нікого не було. І тут навіть справа не в окремих виконавцях, а в зв’язках, які чомусь перестали працювати. Хоча пара Себальйос – Михавко й у матчі проти Руху (0:0) не обійшлась без пригод. А тут легіонер відіграв 19 хвилин, травмувався, решту матчу за нього догравав уже Біловар, і, за великим рахунком, не стало ані гірше, ані краще. Стабільність, але з від’ємним відтінком.

Владислав Дубінчак — 3,5. Лівий захисник Динамо був одним із тих, хто цей матч точно міг би занести собі до активу за інших обставин. Епізод із третім пропущеним м’ячем прийшов із зони Дубінчака, але тоді вже було відверто байдуже, як атакуватиме Лаціо, бо гра пішла під уклін. Але якщо залишити ці моменти за дужками, то Владислав цілком непогано навантажував чужих штрафний і точно не програв індивідуальну дуель Чауна.

Олександр Піхальонок — 3,5. Від плеймейкера завжди вимагають багато й тим паче в ситуації, коли команду треба просто витягати з прірви. Піхальонок цього разу провів не найбільш успішний свій матч, і це також стало наслідком дій Лаціо в центрі поля. Що й казати, якщо Олександр лише одного разу знайшов момент для удару.

Володимир Бражко — 3,0. Багато можна сказати про захист Динамо, але не менше можна висловити й на адресу опорної зони. Бражко запам’ятався своєю фірмовою гарматою, але що поробиш, якщо Проведель відверто зловив кураж, і ми знову побачили того самого воротаря, який тягнув Лаціо в минулому розіграші Ліги чемпіонів. А от гра в захисті від опорника киян — це суцільна невдача. І тут теж треба відзначати дії суперників — римляни зосередили всіх гравців у центральному кулаку й просто проломили позицію Бражка разом із самим Володимиром. А як відомо — найкоротший шлях до воріт пролягає саме через центр.

Микола Шапаренко — 3,0. Центральний півзахисник Динамо й досі перебуває в стані куражу на тлі вдалого початку сезону, але вже помітно, що це пішла спадна траєкторія. Киянам удавалось до цього кілька разів витягати себе із скрутних становищ за рахунок Шапаренка, але не проти Лаціо — занадто багато втрат м’яча.

Андрій Ярмоленко — 3,0. Формула оцінки та сама, і вона ж — вічна: Ярмоленко не здійснив результативної дії, відповідно й після гри йому знову згадуватимуть про вік, утому й усе в тому ж дусі. Андрію цього разу бракувало впевненості в діях на завершення й він повсякчас ухвалював рішення з узагалі нікому непотрібною затримкою.

Владислав Ванат — 3,0. Форвард Динамо зіграв матч, у якому успішність його дій повністю залежала від решти партнерів. Особливо вигадувати за таких умов Ванат нічого й не мав із м’ячем у ногах, та якби він до нього ще й доходив! Доводилось чіплятись і кілька розворотів у чужому штрафному від форварда дійсно запам’ятались, але не більше того.

Владислав Кабаєв — 3,5. Лівий вінгер Динамо теж є одним із гравців, які б могли б продавити фланг геть не найбільш надійної оборони Лаціо. Але у Кабаєва так само не пішла гра, як і в решти партнерів. Це було видно хоча б по одному (і єдиному в підсумку) невдалому дальньому удару в першому таймі, тоді як решту часу Владислав більше грав на партнерів та боровся. Останнього було навіть більше за передач до чужого штрафного — і не дивно.

Максим Брагару — "-". Коротка й зрозуміла оцінка для однієї із замін Шовковського, яка зіграла взагалі не так, як планувалось.

Валентин Рубчинський — 3,0. Новачок киян усе ще не справляє якогось надзвичайного враження своєю грою, але всьому свій час. У цій зустрічі Рубчинський з’явився пів години, але встиг лише сім разів доторкнутись до м’яча.

Олександр Андрієвський, Едуардо Герреро — заключні заміни від Шовковського в цій грі особливо нічого вже й не могли вирішити, але в Андрієвського хоч опинився на рахунку непоганий удар із штрафного, тоді як Герреро з’явився ліворуч в атаці, зробив сім дотиків та п’ять успішних (100%) передач, але там більше уваги було прикуто до дебюту за Динамо в єврокубках.

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