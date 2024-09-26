Ліга Європи

Півзахисник Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Римський Лаціо у гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА напередодні обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "орлів" Матіас Весіно оцінив виступ власної команди.

"Ми задоволені, здобули хорошу перемогу. У єврокубках не буває легких ігор, хоча може здатись, що ця була саме такою.

Ми віддали все на полі і задоволені своєю грою. У першому таймі ми були наполегливими в атаці, у той час як суперники мали кілька моментів лише перед перервою, але Проведель був у порядку.

У другому таймі ми могли б краще керувати володінням м'ячем, особливо коли ми мали чисельну перевагу, але це ті речі, над якими ми маємо працювати.

Грати на виїзді завжди складніше, хоча сьогодні жодна з команд не грала на своєму стадіоні. Ми повинні навчитись грати однаково як вдома, так і на виїзді. Дуже важливо тримати баланс, тому що якщо ми всі будемо атакувати, це стає ризиковано, особливо, коли захисники також тиснуть.

Грати в Європі — це чудовий досвід, у нас є багато гравців, які хочуть зробити свій внесок, і я думаю, що ми добре використали нашу можливість сьогодні.

Ми добре провели перший тайм, скориставшись нагодами забити, які нам випадали. У другому таймі ми могли б краще контролювати володіння м'ячем, але ми продовжували тиснути до кінця. Це була одна з наших цілей. Хоча у нас були деякі труднощі в обороні, ми були дуже ефективні в атаці", — заявив уругвайський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.